Евразийский банк развития согласился работать с Баку и Анкарой

Евразийский банк развития согласен начать инвестиции в предприятия Азербайджана и Турции, если эти страны изъявят желание стать участниками его финансовой деятельности. Об этом рассказал руководитель ЕАБР Николай Подгузов.

Председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов, находясь в Алматы, рассказал о готовности финансового института работать с азербайджанскими и турецкими предприятиями. Он подчеркнул, что ЕАБР постоянно рассматривает возможности расширения числа стран-партнеров, и потенциальное подключение Азербайджана и Турции находится в поле внимания банка.

Напомним, что в настоящее время ЕАБР работает с предприятиями стран ЕАЭС, являющихся его акционерами – России, Беларуси, Казахстана, Армении, Кыргызстана и Таджикистана. Однако, обратил внимание Николай Подгузов, в скором времени ЕАБР начнет инвестировать в экономику Узбекистана – процедуры расширения запланировано закончить до конца 2024 года.

"Азербайджан и Турция являются соседями членов банка. Принимая во внимание очень серьезные объемы торгового оборота между Турцией и Азербайджаном и странами Евразийского региона, участие этих стран в Евразийском банке развития безусловно важно и было бы полезно как странам уже находящимся в банке так и Азербайджану и Турции"

– Николай Подгузов

Как пишет Тренд, председатель правления ЕАБР отметил, что банк открыт предложениям Баку и Анкары по сотрудничеству и полностью готов к инвестиционному бизнесу на территориях обеих республик именно благодаря тесному взаимодействию их экономик с экономиками акционеров банка.