"Евразийскому банку" разрешили работать в Ташкенте

Казахстанский "Евразийский банк" теперь сможет вести операции в Узбекистане. Лицензию кредитной организации выдал Центробанк Узбекистана.
Действующий в Казахстане "Евразийский банк" получил лицензию на ведение деятельности в Ташкенте, сообщает узбекистанский регулятор.
Соответствующее постановление приняло правление ЦБ РУз. Согласно ему, АО "Евразийский банк" теперь зарегистрировано в столице Узбекистана.
Напомним, "Евразийский банк" действует уже почти три десятка лет, с 1994 года. Головной офис организации расположен в Алматы.
Читайте нас в Дзен Новости Google News