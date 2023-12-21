Вестник Кавказа

"Евразийскому банку" разрешили работать в Ташкенте

"Евразийскому банку" разрешили работать в Ташкенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Казахстанский "Евразийский банк" теперь сможет вести операции в Узбекистане. Лицензию кредитной организации выдал Центробанк Узбекистана.

Действующий в Казахстане "Евразийский банк" получил лицензию на ведение деятельности в Ташкенте, сообщает узбекистанский регулятор.

Соответствующее постановление приняло правление ЦБ РУз. Согласно ему, АО "Евразийский банк" теперь зарегистрировано в столице Узбекистана.

Напомним, "Евразийский банк" действует уже почти три десятка лет, с 1994 года. Головной офис организации расположен в Алматы.

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