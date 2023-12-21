Новые рабочие места в Узбекистане: 5 млн человек найдут работу в 2024 году

Программа по созданию новых рабочих мест была представлена президенту Узбекистана. Благодаря ей, в 2024 году смогут выйти на работу 5 млн человек.

Миллионы новых рабочих мест будут созданы за счет программы по увеличению занятости в Узбекистане – предложения были озвучены президенту Шавкату Мирзиееву, который одобрил их, рассказали в пресс-службе главы государства.

В сообщении уточняется, что в Узбекистане на сегодня насчитывается 1,3 млн безработных, в 2024-м их станет больше на 2,4 млн человек.

"С учетом этого в текущем году за счет создания на местах устойчивых и высокодоходных рабочих мест запланировано обеспечить занятость 5 млн человек"

– администрация президента Узбекистана

В ведомстве уточнили, где именно и сколько будет создано рабочих мест:

2,5 млн человек смогут найти работу в сфере услуг;

2,1 млн будут задействованы в сельском хозяйстве;

250 тыс присоединятся к инвестпроектам и будут задействованы в промышленности;

140 тыс человек устроятся на работу в строительстве.

В администрации добавили, что, по плану, к предпринимательству будут привлечены еще 2 млн человек.