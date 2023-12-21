Мирзиеев объявил 2024 год в Узбекистане годом поддержки молодежи и бизнеса

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев сообщил, что 2024 год в Узбекистане объявлен годом поддержки молодежи и бизнеса.
Он отметил, что сегодня ставится задача возвести честь и достоинство человека, обеспечить интересы граждан и создать сильную экономику.
По словам главы государства, планируется еще больше привлекать иностранных инвестиций и развивать возможности для предпринимательства.
Мирзиеев также подчеркнул, что власти уделят особое внимание развитию науки, инноваций, IT-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.
Кроме того, внимание будет обращено на создание рабочих мест, рост доходов и социальную поддержку граждан. Лидер страны пообещал увеличить размеры зарплат, пенсий, стипендий и пособий.
В заключение он добавил, что основной задачей считается укрепление суверенитета и боевого потенциала узбекской армии.