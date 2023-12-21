Мирзиеев объявил 2024 год в Узбекистане годом поддержки молодежи и бизнеса

Президент Узбекистана объявил текущий год в своей стране годом поддержки молодежи и бизнеса. Особое внимание будет уделено развитию науки, инноваций, и созданию цифровых технологий.

Узбекский лидер Шавкат Мирзиеев сообщил, что 2024 год в Узбекистане объявлен годом поддержки молодежи и бизнеса.

Он отметил, что сегодня ставится задача возвести честь и достоинство человека, обеспечить интересы граждан и создать сильную экономику.

По словам главы государства, планируется еще больше привлекать иностранных инвестиций и развивать возможности для предпринимательства.

Мирзиеев также подчеркнул, что власти уделят особое внимание развитию науки, инноваций, IT-сферы, созданию "зеленых" и цифровых технологий.

Кроме того, внимание будет обращено на создание рабочих мест, рост доходов и социальную поддержку граждан. Лидер страны пообещал увеличить размеры зарплат, пенсий, стипендий и пособий.

В заключение он добавил, что основной задачей считается укрепление суверенитета и боевого потенциала узбекской армии.