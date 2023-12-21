Казахстан и Узбекистан будут торговать без барьеров

Власти Узбекистана и Казахстана намерены убрать барьеры для двусторонней торговли и создадут единую торговую онлайн-платформу.

Казахстан и Узбекистан намерены развивать взаимный грузооборот и снять барьеры для двусторонней торговли. Об этом было сказано в процессе встречи главы министерства инвестиций РУ Лазиза Кудратова с главой министерства торговли и интеграции РК Арманом Шаккалиевым.

Было отмечено, что власти разработают группу, которая займется устранением препятствий.

Кроме этого, в рамках совместных проектов будет создана торговая онлайн-платформа, на которой представят продукцию из Казахстана и Узбекистана.

Также власти отметили, что за последнее время был увеличен объем взаимной торговли. В частности, в прошлом году эти показатели достигли более $4,6 млрд.