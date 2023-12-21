Узбекистан ждет поставку тепловозов из России

Шесть тепловозов будут отправлены из России в Узбекистан в этом году. Поставка запланирована в рамках контрактных обязательств.
Уральский холдинг "Синара-транспортные машины" в этом году отправит из Свердловской области в Узбекистан вторую партию маневровых тепловозов.
"Два года назад мы подписали контракт с Узбекистаном по поставке тепловозов, первые тепловозы уже поставлены, и следующая поставка еще шести тепловозов - в 2024 году"
– глава региона Евгений Куйвашев
Узбекистан ранее получил 5 отечественных тепловозов в рамках договора между СТМ и узбекистанской Enter Engineering. Персонал на месте был обучен эксплуатации и сервисному обслуживанию машин.
Кроме того, в текущем году планируется открыть в республике сервисные центры для обслуживания тепловозов, передает ТАСС.
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