Папа Римский собирается приехать в Турцию

Глава Римской католической церкви анонсировал свой визит в Турцию. Его первая поездка в эту страну состоялась 10 лет назад.

Папа Римский Франциск намерен совершить визит в Турцию. Об этом он сам рассказал в ходе встречи в Риме с представителями Фенерского греческого патриархата в Риме.

Визит должен состояться в 2025 году. В рамках поездки понтифик собирается принять участие в праздновании 1700-летия Первого Никейского собора. По словам главы Римской католической церкви, этот визит он хочет совершить "от всего сердца".

Напомним, ранее Франциск уже посещал республику. Поездка состоялась в 2014 году.