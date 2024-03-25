Вестник Кавказа

Ватикан призвал мир поддержать мирный договор Азербайджана и Армении

Площадь Святого Петра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Католической церкви папа римский Франциск, обращаясь к пастве по случаю наступления у католиков светлого праздника Пасхи, посвятил часть своей речи нормализации отношения Азербайджана и Армении. Он заявил о необходимости поддержать армяно-азербайджанский диалог, указав на возможность скоро заключения мирного договора.

Во время традиционного пасхального Urbi et Orbi папа римский Франциск затронул сегодня тему армяно-азербайджанского урегулирования. Он призвал к скорейшему продолжению мирных переговоров между Баку и Ереваном с выходом на заключение соглашения о долгосрочном мире.

Понтифик выразил уверенность в том, что урегулирование находится сейчас в той точке, откуда открывается самая близкая для Азербайджана и Армении возможность согласовать и подписать мирный договор в считанные месяцы.

"Пусть воскресший Иисус Христом поможет обрести путь надежды всем, кто страдает в других частях света от насилия, конфликтов, продовольственных кризисов и изменений климата"

– папа римский Франциск

При этом понтифик подчеркнул, что армяно-азербайджанское урегулирование должно быть всячески поддержано международным сообществом.

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