Ватикан призвал мир поддержать мирный договор Азербайджана и Армении

Во время традиционного пасхального Urbi et Orbi папа римский Франциск затронул сегодня тему армяно-азербайджанского урегулирования. Он призвал к скорейшему продолжению мирных переговоров между Баку и Ереваном с выходом на заключение соглашения о долгосрочном мире.
Понтифик выразил уверенность в том, что урегулирование находится сейчас в той точке, откуда открывается самая близкая для Азербайджана и Армении возможность согласовать и подписать мирный договор в считанные месяцы.
"Пусть воскресший Иисус Христом поможет обрести путь надежды всем, кто страдает в других частях света от насилия, конфликтов, продовольственных кризисов и изменений климата"
– папа римский Франциск
При этом понтифик подчеркнул, что армяно-азербайджанское урегулирование должно быть всячески поддержано международным сообществом.