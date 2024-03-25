Азербайджан предупредил Армению о последствиях военных провокаций на границе

Армения начала стягивать силы к границе с Азербайджаном. Об этом сказано на сайте азербайджанского Минобороны.
"В последнее время на различных направлениях условной армяно-азербайджанской границы наблюдается концентрация живой силы, бронетехники, артиллерийских установок, а также других тяжелых огневых средств и интенсивное движение войск вооруженных сил Армении"
– оборонное ведомство
Там отметили, что в последнее время в Армении активизировались реваншистские силы, которые угрожают Азербайджану войной, что может привести к новым провокациям на границе.
"Достигла высокой отметки агрессивная риторика против нашей страны, возросло количество подстрекательской информации, служащей обострению обстановки в информационном пространстве в целях подготовки к попыткам провокации"
– Минобороны АР
В министерстве также предупредили, что любые военные провокации против страны, совершаемые армянскими вооруженными силами, будут решительно пресекаться азербайджанской армией.
"Еще раз заявляем, что вся ответственность за обострение ситуации и любую возможную провокацию полностью ляжет на Армению и ее покровителей"
– азербайджанское ведомство
Напомним, в конце прошлой недели премьер-министр Армении Никол Пашинян предупредил правительство, депутатов и главу Генштаба о том, что в ближайшее время Армении необходимо будет вернуть Азербайджану четыре села. Как пишут СМИ, он сообщил им об этом на закрытой встрече в Нацсобрании, прошедшей 22 марта. Там он также намекнул на то, что третий армейский корпус в течение нескольких дней покинет эти земли.