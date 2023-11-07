Вестник Кавказа

Жители Азербайджана верят в освобождение приграничных

Жители Азербайджана верят в освобождение приграничных
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По данным соцопроса, граждане Азербайджанской Республики верят в том, что приграничные села будут освобождены от оккупации Армении.

Центр социальных исследований провел опрос среди граждан Азербайджанской Республики. Респондентам предлагалось ответить на вопрос верят ли они в том, что приграничные села, который находятся в оккупации Армении будут освобождены.

По данным опроса почти 96% граждан ответили, что они верят в освобождение населенных пунктов. 3,6% опрошенных не верят в положительный исход, 0,6% не смогли ответить на этот вопрос.

Соцопрос проводился в середине марта среди совершеннолетнего населения с помощью телефонного интервью.

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