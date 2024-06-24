С понедельника жителей Астраханской области ждут новые тарифы ЖКХ

Спустя полтора года коммунальщики Астраханской области решили снова поднять тарифы на свои услуги, мотивируя тем, что возникла необходимость в модернизации и развитии существующей коммунальной структуры.

Уже сегодня, 1 июля, жителей Астраханской области ждут новые тарифы на услуги ЖКХ – их уже утвердила соответствующая служба, сообщил глава региональной службы по тарифам Антон Свиридов.

Эти тарифы не индексировались полтора года, а необходимость в этом давно назрела: нужно модернизировать и развивать всю коммунальную инфраструктуру, чтобы уменьшить число аварий на сетях водоснабжения и канализации, обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты, передает "АиФ Астрахань"

Так, цена на газ в регионе увеличится до 7099,99 рублей за 1000 кубометров, электроэнергия в городе подорожает на 9% – с 5,94 до 6,47 рубля за квт/ч, а для жителей сельских районов - с 4,16 до 4,53 рубля за квт/ч. Тем не менее, повышение не превысит 11,8%, установленных правительством РФ и Федеральной службой по тарифам, заверил Свиридов.

Также останутся в силе все льготы и меры социальной поддержки населения, включая субсидии отдельным категориям астраханцев, суммы в жировках которых превышают максимум в совокупном доходе семьи, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.