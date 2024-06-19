Пенсионеры скоро не будут платить комиссию за ЖКХ в России

В России с 1 июля 2024 года вступит в силу закон, освобождающий пенсионеров, инвалидов и других нуждающихся в социальной поддержке от комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Закон об отмене комиссии за коммунальные платежи скоро начнет действовать в России, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект был принят 7 декабря прошлого года. Президент Владимир Путин, по инициативе которого и была отменена комиссия, подписал его 19 декабря.

Согласно закону, от комиссии, которая выплачивается банкам и платежным агентам, освобождаются пенсионеры и инвалиды, а также малоимущие и ветераны боевых действий. Полный список определяет Кабмин.

После принятия закона Госдумой Володин высоко оценил его роль в поддержке населения.

"Коммунальные платежи – обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия – ощутима. Принятый закон снизит финансовую нагрузку и обеспечит социальную защиту людей"

– председатель Госдумы

Напомним, что изначально Владимир Путин, по его же словам, оговорился, сказав, что закон должен распространяться на всех пенсионеров, не только на льготников. Такое решение в итоге правительство и вынесло. Поэтому позже глава государства оценил свою оговорку как "хорошую".