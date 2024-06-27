Бесправный водитель погубил девушку в КЧР

Жительница Карачаево-Черкесии погибла в результате ДТП. Шесть человек пострадали. Водитель, управлявший авто не имел прав.
Один человек погиб и 6 были госпитализирован ы результаты крупного ДТП в Карачаево-Черкесии.
«На 9-м км автодороги Конезавод - Медовые водопады (съезд к станции "Зиплайн") водитель автомашины "Ниссан Икстрейл" 2005 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства»
– МВД по КЧР.
Уточняется, что водитель не имел прав для нахождения за рулем. По факту продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства дела.