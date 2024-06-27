Вестник Кавказа

Бесправный водитель погубил девушку в КЧР

Бесправный водитель погубил девушку в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жительница Карачаево-Черкесии погибла в результате ДТП. Шесть человек пострадали. Водитель, управлявший авто не имел прав.

Один человек погиб и 6 были госпитализирован ы результаты крупного ДТП в Карачаево-Черкесии.

«На 9-м км автодороги Конезавод - Медовые водопады (съезд к станции "Зиплайн") водитель автомашины "Ниссан Икстрейл" 2005 года рождения не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства»

–  МВД по КЧР.

Уточняется, что водитель не имел прав для нахождения за рулем. По факту продолжается следствие, устанавливаются все обстоятельства дела.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
6840 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

«Архыз» примет музыкальный фестиваль «Выше звука»

«Архыз» примет музыкальный фестиваль «Выше звука»

Боевую башню в традиционном стиле возведут в Карачаево-Черкесии

Боевую башню в традиционном стиле возведут в Карачаево-Черкесии

Ингушетия и КЧР признаны беднейшими регионами России

Ингушетия и КЧР признаны беднейшими регионами России

В КЧР построят аэропорт на 12,5 млрд рублей

В КЧР построят аэропорт на 12,5 млрд рублей

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы