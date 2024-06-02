В ОПЕК+ не стали отменять добровольные сокращения нефтедобычи

Некоторые страны-участницы ОПЕК+ будут продолжать добровольное снижение нефтедобычи в объеме 2,2 млн б/с в ближайшие месяцы. Об этом говорится в релизе, распространенном объединением.

С 1 июля по 30 сентября некоторые страны-участницы ОПЕК+ будут продолжать добровольное снижение нефтедобычи относительно действующих квот в суммарном объеме 2,2 млн б/с.

Ранее участниками дополнительного соглашения стали восемь стран, в том числе и РФ. Затем договоренность продлевалась. Так, на министерской встрече ОПЕК+ в июне договоренность продлили на третий квартал.

«Саудовская Аравия дополнительно снижает добычу нефти на 1 млн б/с, Ирак - на 220 тыс б/с, ОАЭ - на 163 тыс б/с, Кувейт - на 135 тыс б/с, Казахстан - на 82 тыс. б/с, Алжир - на 51 тыс б/с, Оман - на 42 тыс б/с»

– ОПЕК+

Российская сторона обязуется в третьем квартале понизить нефтедобычу дополнительно на 471 тыс б/с, в то время как в первом показатели были снижены на поставки на мировые рынки на 500 тыс, а во втором падали как в отношении экспорта, так и добычи.