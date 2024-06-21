Дагестан принимает фестиваль «Горцы»

С культурой народов Дагестана можно ближе познакомиться ан стартовавшем в республике фестиваля «Горцы». Мероприятие проходит в Махачкале и продлится до 3 июля.

В Дагестане стартовал уникальный международный фестиваль фольклора «Горцы», который объединяет разнообразные аспекты народного творчества и культурного наследия региона. В этом году праздник пройдет на различных площадках, где каждый сможет окунуться в атмосферу народной песни народов Дагестана, русской и казачьей культуры, циркового искусства, а также познакомиться с традиционными промыслами и ремеслами, являющимися неотъемлемой частью культурного наследия региона.

«В Махачкале состоялось торжественное открытие XXII международного фестиваля фольклора и традиционной культуры „Горцы“»

– пресс-служба Минкультуры Дагестана.

На фестивале «Горцы» гости и участники смогут познакомиться с музыкальным наследием народов Дагестана. Помимо этого, будет представлена русская и казачья культура, раскрывающая богатство и многообразие традиций народов Кавказа.

Также на фестивале будет организована программа циркового искусства, где артисты продемонстрируют свое мастерство и умение удивлять и восхищать зрителей. Это станет ярким акцентом и позволит погрузиться в мир театрального и циркового искусства, передающего наследие многовековой истории региона.

Неотъемлемой частью фестиваля «Горцы» станут также традиционные промыслы и ремесла, которые передаются из поколения в поколение и сохраняют богатое культурное наследие дагестанского народа. Гости смогут познакомиться с уникальными техниками и методами работы, используемыми мастерами для создания предметов быта, украшений и других изделий, которые отражают особенности дагестанской культуры и традиций.