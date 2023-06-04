Красота, скрытая в горах: 3 самых красивых озера Северного Кавказа

Северный Кавказ — царство гор, расположенное между Черным морем и Прикаспийской низменностью. Это край, где глубокие ущелья соседствуют с зелеными, цвета сочного малахита долинами, великолепными горами и прекрасными озерами. Расскажем от трех озерах, которые остаются в памяти на всю жизнь.

Озеро Бирджалы

Одно из самых чарующих мест Кабардино-Балкарии и самое высокогорное озеро Северного Кавказа. Его еще называют Джикаульгенкёз - мертвый глаз джинна.

Озеро расположено на высоте 3380 км, диаметр его достигает 4 км.

Несмотря на то, что водоем находится прямо у подножия Эльбруса, это не ледник, а действительно озеро. Наполняют его талые воды наледей с Эльбруса.

Бирджалы — это кратер вулкана когда-то активного Эльбруса.

Уникальность озеру придает возвышающаяся прямо из озерных недр скала высотой 3581 метр, получившая название Пик Калицкого (в честь русского и советского ученого-геолога Казимира Петровича Калицкого).

© Фото: vk.com/Неизвестная Россия

Интересен состав пика — соединение вулканических пород и жемчужно-серого гранита, не встречающегося больше нигде в окрестностях озера.

На причину появления в этом месте озера указывает и горький вкус его воды, что еще раз указывает на его вулканическую природу.

Несмотря на то, что путь к Бирджалы нелегок, многие туристы решаются его преодолеть: для некоторых это лучшая локация для медитаций. Высота, необычный ландшафт, озеро, в котором отсутствует флора и фауна, звенящая тишина и, в особенности, пик Калицкого — всё это в сочетании с мощным биоэнергетическим полем, регистрируемым на вершине скалы, создает особую атмосферу.

Длина трекинга на озеро Бирджалы составляет 8 км в одну сторону. Набор высоты примерно 500 метров.

Лучшее время для посещения — середина лета.

Семицветное озеро

© Фото: Aruana80/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Озеро расположено на высоте 2500 метров в долине реки Большая Дукка примерно в 15 км от курорта Архыз.

Если вы попадете на озеро в солнечную погоду, то увидите, как его водная поверхность переливается богатой цветовой гаммой. Это происходит благодаря отражению в воде окружающего ландшафта, состоящего из серых скал, зеленой травы, голубого неба, а также разноцветных минералов, лежащих на дне Семицветного озера.

Длина озера — 200 метров, а глубина около 17 метров.

Температура воды в разгар лета едва поднимается до +7 градусов, так как от льда поверхность воды освобождается только к концу июня.

© Фото: Anastasia Voloshina/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Пейзажи по пути к Семицветному озеру невероятны. Во всяком случае так их описывают побывавшие здесь путешественники.

Весь путь к озеру вас сопровождает бегущая вдоль тропинки прозрачная ледяная горная речка Дукка.

Здешняя флора состоит в основном из лугов, устланных травой и полевыми цветами. Из фауны можно встретить пасущихся коров и лошадей.

Чем ближе к озеру, тем чаще попадаются целые поля с рододендронами, а воздух становится всё более чистым, прозрачным и ароматным.

Семицветное озеро считается одним из легкодоступных. Однодневный трекинг, к примеру из Пятигорска, займет целый день - с 6 утра до 22 вечера.

Кезеной-Ам

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Если Бирджалы считается самым высокогорным озером Большого Кавказа, то Кезеной-Ам — самым большим по площади.

Расположено озеро на южном склоне Андийского хребта на границе Чечни и Дагестана.

Глубина 74 метров делает его одним из самых глубоких озер Северного Кавказа. Площадь озера составляет 2,4 кв. км.

Из-за большой глубины температура воды в озере варьируется от +18 на поверхности до +7 на глубине. Кезеной-Ам находится на высоте 1800 метров над уровнем моря. Оно почти в два раза больше и выше, чем знаменитая абхазская Рица.

Вода в озере отличается особой плотностью. Такую воду часто называют «тяжелой». Она хорошо подходит для занятия греблей, так как создает большое сопротивление для весел. В советские годы на озере Кезеной-Ам тренировалась сборная страны по гребле. Здесь была расположена всесоюзная тренировочная база.

Кезеной-Ам – часть исторического ландшафта, состоящего из древних чеченских аулов и сторожевых башен.

Добраться до Кезеной-Ам легче из Грозного, так как расстояние из столицы Чечни составляет 100 км, а из Махачкалы, столицы Дагестана — в два раза больше.