Трансформацию ЕНД анонсировал Саакашвили

Основатель ЕНД заявил о необходимости трансформации партии. По его словам, она должна превратиться в движение сопротивления.

Оппозиционной партии "Единое национальное движение" необходимо трансформироваться из классической партии в движение сопротивления. Такое заявление сделал на своих страницах в соцсетях основатель ЕНД и бывший президент страны Михаил Саакашвили.

"Факт упрям – их главная цель я и "Нацдвижение" как создатели современного грузинского государства и успеха всемирного масштаба. Они планируют запрет партии и мое уничтожение"

– Михаил Саакашвили

В частности, он отметил, что в рамках реформы ЕНД необходимо сделать так, чтобы в процессе принятия решений внутри партии выросла роль избирателей.

"Мы всегда были новаторами в Грузии, и сейчас я предлагаю ввести совершенно новый способ принятия решений – все ключевые вопросы должны решаться электронным голосованием"

– экс-глава государства

Он пояснил, что в рамках этой процедуры должны решаться такие вопросы, как форма протеста, участие в выборах, формирование избирательных списков, создание альянсов с другими партиями и кадровые решения внутри самой партии.

Напомним, ранее в правящей партии Грузии сообщили, что в скором времени лишат членов ЕНД возможности участвовать в выборах. В "Грузинской мечте" отметили, что это произойдет сразу после того, как "Нацдвижение" будет объявлено неконституционной партией. На прошлой неделе в "Мечте" рассказали, что направят в Конституционный суд страны иск с запретом деятельности ЕНД.