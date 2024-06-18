Турция отказалась от встречи с представителями Армении на границе

Власти Турции передумали проводить встречу с делегацией Армении во вторник. Ранее сообщалось, что переговоры состоятся на границе двух стран.

Турция приняла решение отказаться от встречи с представителями Армении, которая должна была состояться во вторник. Об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на дипломатический источник.

Официальные причины такого решения на данный момент неизвестны, передает News.am.

По словам источника, пока также нет информации, о чем именно идет речь – переносе встречи или о ее отмене.

Ранее сообщалось, что представители Турции и Армении проведут встречу на границе двух стран 2 июля.