Вестник Кавказа

Лидеры Армении и Турции обсудили нормализацию отношений между странами

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: официальный сайт премьер-министра Армении
Глава армянского правительства пообщался во вторник по телефону с турецким президентом. Стороны поговорили о нормализации отношений между странами.

Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении с президентом Турции. Об этом рассказали 18 июня в пресс-службе армянского правительства.

В ходе беседы Никол Пашинян поздравил главу турецкого государства с Курбан-байрамом, а Реджеп Тайип Эрдоган поздравил его в ответ с праздником Преображения Господня.

Кроме того, стороны поговорили о нормализации армяно-турецких отношений.

Лидеры указали на то, что спецпредставителям двух стран важно продолжать контакты, а также подтвердили достигнутые ранее договоренности. Помимо этого, во время беседы затрагивались вопросы развития в регионе и другие темы, представляющие обоюдный интерес.

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