Вестник Кавказа

Мирзоян проведет переговоры с Эрдоганом и Фиданом

Арарат Мирзоян
© Фото: сайт МИД Армении
Глава армянского МИД летит в Турцию. В рамках визита он пообщается с местным коллегой и президентом республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках поездки в Турцию проведет встречу с местным коллегой и президентом этой страны. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Точное время встреч с Хаканом Фиданом и Реджепом Тайипом Эрдоганом пока неизвестно.

Напомним, глава армянского внешнеполитического ведомства летит в Турцию с целью участия в заседании глав МИД платформы "3+3". Оно состоится в Стамбуле в эту пятницу.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
580 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Спикеры парламентов Армении и Турции провели первую встречу

Спикеры парламентов Армении и Турции провели первую встречу

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир

Президент Армении и спикер парламента Турции обсудили мир

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Почему в Армении нет оппозиции и политического лидера?

Эрдоган: надеюсь, что Баку и Ереван решат проблему сообща

Эрдоган: надеюсь, что Баку и Ереван решат проблему сообща

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Генассамблея ООН приблизила мир между Азербайджаном и Арменией

Александр Артамонов о слоновьих маневрах Пашиняна, трагикомедии Макрона и Генассамблее ООН

Александр Артамонов о слоновьих маневрах Пашиняна, трагикомедии Макрона и Генассамблее ООН

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Рубинян: нормализация отношений между Ереваном и Анкарой зависит от Турции

Рубинян: нормализация отношений между Ереваном и Анкарой зависит от Турции

Пашинян примет участие в саммите БРИКС в России

Пашинян примет участие в саммите БРИКС в России

Глава МИД Азербайджана едет в Анкару

Глава МИД Азербайджана едет в Анкару

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы