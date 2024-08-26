Мирзоян проведет переговоры с Эрдоганом и Фиданом

Глава армянского МИД летит в Турцию. В рамках визита он пообщается с местным коллегой и президентом республики.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в рамках поездки в Турцию проведет встречу с местным коллегой и президентом этой страны. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Точное время встреч с Хаканом Фиданом и Реджепом Тайипом Эрдоганом пока неизвестно.

Напомним, глава армянского внешнеполитического ведомства летит в Турцию с целью участия в заседании глав МИД платформы "3+3". Оно состоится в Стамбуле в эту пятницу.