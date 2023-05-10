Цели НАТО на Южном Кавказе раскрыли в Москве

В МИД России назвали цели активности НАТО на Южном Кавказе. В Москве заявили, что альянс хочет превратить регион в арену противостояния с Россией.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова раскрыла цели активности НАТО на Южном Кавказе.

Дипломат отметила, что атлантический военный блок желает превратить регион в еще одну арену противостояния с Россией.

Помимо этого, подчеркнула Захарова, альянс сталкивает страны Южного Кавказа ради получения выгоды.

Она добавила, что Москва исходит из того, что решения в регионе должны приниматься без внешнего вмешательства.