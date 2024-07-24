Число малоимущих семей выросло с начала года в Грузии

В Грузии с начала 2024 года увеличилось количество семей, живущих за чертой бедности, до 126 тыс. Большая часть из них находится в столице.

Количество бедных семей в Грузии выросло с начала этого года на 3,5% и составило порядка 126,9 тыс, рассказали в Агентстве социального обслуживания.

Увеличилось и число тех, кто живет в крайней бедности: прибавилось свыше 400 семей, и их стало 26,7 тыс. Суммарно за чертой крайней бедности в республике проживает более 90 тыс граждан, из которых 40 тыс живет в Тбилиси.

Второе и третье место среди регионов Грузии с наибольшим числом бедных заняли Квемо Картли и Имерети, по 21 тыс и 13 тыс соответственно.

Лучшие показатели показывают регионы Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.

В Агентстве также подсчитали, сколько грузинских граждан живут на пороге нищеты – 450 тыс человек, из которых больше половины оказались женщинами.

Государство оказывает таким людям финансовую поддержку: на одного взрослого положено до 60 лари (2,1 тыс рублей), на ребенка до 16 лет выделяется 200 лари (7 тыс рублей).

Напомним, что одно из предвыборных обещаний «Грузинской мечты» - борьба с бедностью и безработицей. В правящей партии отметили, что с 2012 года уровень нищеты снизился до 200 тыс человек. С такими темпами Грузия сможет полностью от нее избавиться к 2030 году.