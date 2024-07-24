Вестник Кавказа

Число малоимущих семей выросло с начала года в Грузии

Число малоимущих семей выросло с начала года в Грузии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии с начала 2024 года увеличилось количество семей, живущих за чертой бедности, до 126 тыс. Большая часть из них находится в столице.

Количество бедных семей в Грузии выросло с начала этого года на 3,5% и составило порядка 126,9 тыс, рассказали в Агентстве социального обслуживания.

Увеличилось и число тех, кто живет в крайней бедности: прибавилось свыше 400 семей, и их стало 26,7 тыс. Суммарно за чертой крайней бедности в республике проживает более 90 тыс граждан, из которых 40 тыс живет в Тбилиси.

Второе и третье место среди регионов Грузии с наибольшим числом бедных заняли Квемо Картли и Имерети, по 21 тыс и 13 тыс соответственно.

Лучшие показатели показывают регионы Мцхета-Мтианети и Самцхе-Джавахети.

В Агентстве также подсчитали, сколько грузинских граждан живут на пороге нищеты – 450 тыс человек, из которых больше половины оказались женщинами.

Государство оказывает таким людям финансовую поддержку: на одного взрослого положено до 60 лари (2,1 тыс рублей), на ребенка до 16 лет выделяется 200 лари (7 тыс рублей).

Напомним, что одно из предвыборных обещаний «Грузинской мечты» - борьба с бедностью и безработицей. В правящей партии отметили, что с 2012 года уровень нищеты снизился до 200 тыс человек. С такими темпами Грузия сможет полностью от нее избавиться к 2030 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1280 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Число жителей Ингушетии продолжает расти

Число жителей Ингушетии продолжает расти

В Азербайджане произошло землетрясение на 3,1

В Азербайджане произошло землетрясение на 3,1

Дагестан соберет больше риса, чем в прошлом году

Дагестан соберет больше риса, чем в прошлом году

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 наград на турнире &quot;Большого шлема&quot;

Азербайджанские дзюдоисты завоевали 5 наград на турнире "Большого шлема"

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца

Жетоны исчезнут из ереванского метро до конца месяца

Азербайджан нарастил поток туристов из стран Центральной Азии

Азербайджан нарастил поток туристов из стран Центральной Азии

Отопительный сезон стартует на Ставрополье

Отопительный сезон стартует на Ставрополье

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Житель Дагестана отомстил бывшей подруге стрельбой по колесам

Туристы уже бронируют Новый год в Карачаево-Черкесии

Туристы уже бронируют Новый год в Карачаево-Черкесии

Питьевая вода в Махачкале помутнела

Питьевая вода в Махачкале помутнела

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы