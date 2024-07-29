Вестник Кавказа

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке
Армянский премьер и глава турецкого государства пообщались во вторник на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли в Турецком доме.

Во вторник, 24 сентября, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую информацию подтвердил в своих соцсетях глава армянского правительства.

Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

По данным турецких СМИ, они состоялись в Турецком доме.

Другие подробности встречи пока не приводятся.

Напомним, последние на данный момент переговоры армянского премьера и турецкого президента состоялись в середине июня. Во время того телефонного разговора они обсудили нормализацию отношений между странами.

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