Пашинян и Эрдоган провели встречу в Нью-Йорке

Армянский премьер и глава турецкого государства пообщались во вторник на полях Генассамблеи ООН. Переговоры прошли в Турецком доме.
Во вторник, 24 сентября, состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Соответствующую информацию подтвердил в своих соцсетях глава армянского правительства.
Переговоры прошли на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
По данным турецких СМИ, они состоялись в Турецком доме.
Другие подробности встречи пока не приводятся.
Напомним, последние на данный момент переговоры армянского премьера и турецкого президента состоялись в середине июня. Во время того телефонного разговора они обсудили нормализацию отношений между странами.