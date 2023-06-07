Вестник Кавказа

Подъемный кран убил рабочего на стройке в Армении

Подъемный кран убил рабочего на стройке в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Трагедия с участием подъемного крана случилась сегодня в Лорийской области Армении: от неосторожных действий крановщика скончался рабочий на стройке. Возбуждено уголовное дело.

Житель Лорийской области Армении скончался от травм после инцидента с подъемным краном на стройке, рассказали местные СМИ.

Они передали, что следователи уже выяснили подробности происшествия. Сегодня около 5 вечера на стройплощадка началась разгрузка подъемного крана. Его водитель проехал слишком далеко вперед и врезался в грузовик, за которым стоял мужчина. В результате столкновения 49-летний рабочий скончался.

По факту трагедии следователи возбудили уголовное дело.

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