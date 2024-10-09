Мужчина зарезал односельчанина за нецензурную брань в Армении

Житель одного из сел в Армении был зарезан в ходе конфликта из-за нецензурной брани. Убийство произошло сегодняшней ночью.

В ночь с 15 на 16 октября в селе Нор Уги в Араратской области Армении произошло убийство мужчины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным ArmLur.am, между мужчинами 34 и 46 лет произошел спор. В какой-то момент старший участник конфликта достал нож и нанес им режущие удары по разным частям тела своего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался.

Согласно предварительным данным, причиной конфликта стала нецензурная брань.

Сотрудники полиции задержали убийцу через несколько часов после случившегося. В ходе досмотра у него был найден нож.

Расследование продолжается.