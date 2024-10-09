Вестник Кавказа

Мужчина зарезал односельчанина за нецензурную брань в Армении

Мужчина зарезал односельчанина за нецензурную брань в Армении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Житель одного из сел в Армении был зарезан в ходе конфликта из-за нецензурной брани. Убийство произошло сегодняшней ночью.

В ночь с 15 на 16 октября в селе Нор Уги в Араратской области Армении произошло убийство мужчины. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

По данным ArmLur.am, между мужчинами 34 и 46 лет произошел спор. В какой-то момент старший участник конфликта достал нож и нанес им режущие удары по разным частям тела своего оппонента. От полученных ранений потерпевший скончался.

Согласно предварительным данным, причиной конфликта стала нецензурная брань.

Сотрудники полиции задержали убийцу через несколько часов после случившегося. В ходе досмотра у него был найден нож.

Расследование продолжается.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Ереванские &quot;звонари&quot; обманывали ограбленных туристов

Ереванские "звонари" обманывали ограбленных туристов

Мошенницы из Дагестана обманули тысячи людей на 100 млн рублей

Мошенницы из Дагестана обманули тысячи людей на 100 млн рублей

Приговор стрелявшему по детям из пневматики мужчине смягчили в Ингушетии

Приговор стрелявшему по детям из пневматики мужчине смягчили в Ингушетии

Подозреваемого по делу о пожаре на АЗС арестовали в Чечне

Подозреваемого по делу о пожаре на АЗС арестовали в Чечне

Зурабишвили помиловала 12 граждан Грузии

Зурабишвили помиловала 12 граждан Грузии

Дело возбудили по факту избиения школьника толпой сверстников в Дербенте

Дело возбудили по факту избиения школьника толпой сверстников в Дербенте

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана

Иностранцы напали на своих соотечественников недалеко от Еревана

Кража деталей с автомобиля будет караться тюрьмой в Армении

Кража деталей с автомобиля будет караться тюрьмой в Армении

Руководитель Фонда предпринимательства вручил себе крупную премию в Северной Осетии

Руководитель Фонда предпринимательства вручил себе крупную премию в Северной Осетии

Следствие о смерти военнослужащего в части начато в Армении

Следствие о смерти военнослужащего в части начато в Армении

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы