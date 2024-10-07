Житель Дагестана выиграл чемпионат мира по спортивной борьбе в 58 лет

58-летний борец из Дагестана одолел всех оппонентов на чемпионате мира в Хорватии. В своей весовой категории он выступал впервые.

Дагестанские спортсмены триумфально завершили свое выступление в составе сборной России на чемпионате мира по спортивной борьбе среди ветеранов в Хорватии. Главной звездой команды стал 58-летний Абдурашид Багавдинов, завоевавший сразу две медали, передает пресс-служба Минспорта Дагестана.

Невероятный уровень подготовки и спортивного мужества показал Абдурашид Багавдинов. Боец выступал в супертяжелом весе в первый раз, но для его оппонентов это не стало преимуществом. В активе 58-летнего ветерана золотая и серебряная медали.

Багавдинова можно с полным правом назвать универсальным бойцом, ведь он также побеждает в самбо, дзюдо и других видах боевых искусств. Отмечать яркую победу в Хорватии ветеран будет недолго: уже через несколько дней ему предстоит защищать честь страны на мировом первенстве по самбо, который пройдет в Туркменистане.

Еще одним интересным бойцом стал 46-летний Мухтар Асхабалиев, который реализует себя в бизнесе и серьезно борьбой не занимался с юношеских лет. Здесь явно сработала поговорка "руки помнят": Асхабалиев сходу забрал "бронзу" турнира.