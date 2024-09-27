Вестник Кавказа

Спортсменка из Кабардино-Балкарии выиграла медаль мирового первенства по тхэквондо

Спортсменка из Кабардино-Балкарии выиграла медаль мирового первенства по тхэквондо
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Представительница Кабардино-Балкарии успешно выступила на Первенстве мира по тхэквондо среди юниоров. Спортсменка выиграла "бронзу".

Представительница Кабардино-Балкарии Элина Тхамокова выиграла бронзовую медаль юниорского Первенства мира по тхэквондо, которое проходит в Южной Корее. 

Элина одолела сверстниц из Турции, Бразилии, Венгрии, но в полуфинале уступила представительнице Ирана. Юная спортсменка закончила выступления с бронзовой медалью. Готовили девушку к соревнованиям тренеры Амир Ахметов и Индрис Тикаев . 

Отмечается, что соревнования собрали около тысячи юниоров 15-17 лет.   

Ранее спортсмены из Кабардино-Балкарии выиграли 15 медалей разного достоинства на турнире по тхэквондо (WTF) «Дети Кавказа». Воспитанники школ республики добыли 11 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.

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