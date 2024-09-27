Спортсменка из Кабардино-Балкарии выиграла медаль мирового первенства по тхэквондо

Представительница Кабардино-Балкарии успешно выступила на Первенстве мира по тхэквондо среди юниоров. Спортсменка выиграла "бронзу".

Представительница Кабардино-Балкарии Элина Тхамокова выиграла бронзовую медаль юниорского Первенства мира по тхэквондо, которое проходит в Южной Корее.

Элина одолела сверстниц из Турции, Бразилии, Венгрии, но в полуфинале уступила представительнице Ирана. Юная спортсменка закончила выступления с бронзовой медалью. Готовили девушку к соревнованиям тренеры Амир Ахметов и Индрис Тикаев .

Отмечается, что соревнования собрали около тысячи юниоров 15-17 лет.

Ранее спортсмены из Кабардино-Балкарии выиграли 15 медалей разного достоинства на турнире по тхэквондо (WTF) «Дети Кавказа». Воспитанники школ республики добыли 11 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовых медали.