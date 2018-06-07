Кабардино-Балкария примет Кубок России по авиамодельному спорту

В Кабардино-Балкарии стартует Кубок России по авиамодельному спорту. Помимо россиян в состязаниях примут участие спортсмены из Армении, Белоруссии и Казахстана.

В пятницу в Кабардино-Балкарии стартуют два этапа Кубка России по авиамодельному спорту «Эльбрус-2024». Само событие представляет собой значимое мероприятие в мире авиамоделирования не только для России, но и для соседних стран.

«В этот раз в республику приедут около 140 спортсменов из разных регионов страны, а также Армении, Казахстана, Белоруссии. В Кабардино-Балкарии хорошие климатические условия, продуманная и выверенная годами организация. Именно поэтому эти соревнования традиционно проводятся здесь»

– председатель Федерации авиамодельного спорта КБР Юрий Налоев

В Кубке могут участвовать как старшеклассники и студенты, так и взрослые. Это дает возможность привлечь молодое поколение и вдохновить новое поколение авиамоделистов. В частности, образовательные учреждения активно участвуют в подготовке своих команд, что повышает интерес студентов к техническим дисциплинам. Это, безусловно, влияет на общее развитие науки и техники в стране.

Спортсмены будут соревноваться в различных категориях моделей – от простых до сложных. Участие в чемпионате позволяет командам обмениваться опытом и технологическими новинками, что важно для развития чемпионатов в будущем.