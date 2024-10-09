Почему нет воды в Сухуме сегодня?

Авария на водопроводе в Сухуме, произошедшая накануне, будет устранена сегодня к вечеру. На данный момент вода не подается в несколько районов столицы Абхазии.

Ремонт водопроводной трубы, вышедшей из строя накануне в селе Гумиста, продолжается и будет окончен сегодня вечером, рассказал директор городского "Водоканала" Даур Пачкория.

Он уточнил, что в четверг днем воды все еще нет в Новом районе и районе Колоса, а также в Старом поселке, передает Sputnik.

Пачкория подчеркнул, что во всем остальном городе вода есть. Полностью последствия аварии будут ликвидированы, по его словам, к вечеру сегодняшнего дня.

О прорыве трубы "Водоканал" сообщил накануне вечером. В объявлении говорилось, что вода пропадет в полночь и появится в девять часов вечера. Отключение должно было затронуть Новый район, Колос и Старый поселок, а также Нагорную часть города и частично ВИЭМ. В центре Сухума вода из кранов должна была идти, правда, со слабым напором.

Напомним, накануне вечером в половине Абхазии пропал свет. Подача электричества была возобновлена сегодня утром.