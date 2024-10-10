Дагестан поможет семьям погибших в ДТП с "Газелью"

Семьи погибших и пострадавшие в автоаварии с участием микроавтобуса "Газель" в Дагестане получат помощь, сообщил Меликов. В аварии погибли два человека, пострадали 19.

Глава Дагестана Сергей Меликов заверил, что республика окажет помощь всем, кто пострадал в сегодняшнем ДТП в Хасавюртовском районе, а также семьям тех, кто не выжил в результате аварии.

"ДТП в Хасавюртовском районе. К сожалению, есть жертвы. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Скорейшего восстановления пострадавшим. В эти минуты врачи борются за их жизни. Вся необходимая помощь, конечно, будет оказана"

– глава республики

Жертвами ДТП стали два человека, в том числе водитель микроавтобуса, еще 19 пострадавших госпитализированы, состояние одного из них - критическое.

В пассажирскую "Газель" сегодня днем врезалась легковая иномарка, выехавшая на полосу встречного движения. Обстоятельства происшествия устанавливаются.