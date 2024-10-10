ДТП с «Газелью» в Дагестане унесло жизни двух человек

Автоавария с участием иномарки и «Газели» произошла в Дагестане. В результате погибли два человека, еще 15 получили телесные повреждения.

В Хасавюртовском районе Дагестана произошла автоавария, есть погибшие и пострадавшие, сообщает пресс-служба республиканского МВД.

Трагедия произошла в 14:00 мск. Водитель на иномарке Volkswagen Polo врезался в пассажирскую «Газель» после того, как выехал на встречную полосу.

Отмечается, что жертвами автоаварии стали водитель пассажирской маршрутки и один из пассажиров. Они получили травмы, несовместимые с жизнью и умерли по дороге в больницу.

Помимо этого, медицинская помощь понадобилась 11 участникам ДТП, причем 10 человек находятся на этапе обследования, а один лежит в критическом состоянии.

В настоящее время на месте автоаварии находятся работники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства случившегося. Кроме того, выясняются личности участников ДТП.