Вестник Кавказа

Сектантку поймали в КЧР

Сектантку поймали в КЧР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Карачаево-Черкесии будут судить сектантку. Она была адепткой "Свидетелей Иеговых" и пропагандировала их идеологию.

В Карачаево-Черкесии поймали адептку экстремистской организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Женщина изучала соответствующую литературу и занималась пропагандой идеологии данного сообщества. Она также поддерживал контакты с другими членами движения.

Отмечается, что скоро она предстанет перед судом, ее обвиняют в участии в экстремистской организации.

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