Сектантку поймали в КЧР

В Карачаево-Черкесии будут судить сектантку. Она была адепткой "Свидетелей Иеговых" и пропагандировала их идеологию.

В Карачаево-Черкесии поймали адептку экстремистской организации "Свидетели Иеговы", сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Женщина изучала соответствующую литературу и занималась пропагандой идеологии данного сообщества. Она также поддерживал контакты с другими членами движения.

Отмечается, что скоро она предстанет перед судом, ее обвиняют в участии в экстремистской организации.