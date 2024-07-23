Экс-сотрудницу МВД КЧР подозревают в получении взяток от мигрантов

Суд Черкесска рассмотрит уголовное дело бывшей начальника отдела по вопросам миграции ОМВД Черкесска, подозреваемой в получении взяток от мигрантов и их незаконной легализации.

В скором времени перед судом в Черкесске (Карачаево-Черкесия) предстанет теперь уже бывшая начальница отдела по вопросам миграции столичного ОМВД Ольга Батчаева, которая подозревается в получении взяток от мигрантов и ряде других преступлений, сообщили в управлении Следственного комитета по Карачаево-Черкесии.

Следствие установило, что с мая 2023 года по апрель 2024 года глава миграционного отдела за взятки оформила российские паспорта трем иностранцам и незаконно выдала бумаги о регистрации на территории РФ еще пяти мигрантам, передает "АиФ-Ставрополье".

Не гнушалась чиновница и взятками от соотечественников – за деньги она оформляла официальные документы жителям Черкесска, выявило следствие.

Стали известны и "расценки" бывшей начальницы: так, за регистрацию она брала по 15 тыс рублей, за оформление паспортов – по 10 тыс рублей, а вот к соотечественникам была лояльнее, требуя за документы всего по 5 тыс рублей.

На бывшую чиновницу заведено уголовное дело, следствие подходит к концу, а дальнейшую судьбу Батчаевой вскоре решит суд.