На Дону попробуют выращивать лесной орех

Донские садоводы решили попробовать свои силы в новом для отрасли деле – выращивании лесного ореха или фундука, первый, пока опытный сад этой культуры заложили на площади в 40 гектаров.

В скором времени в российских магазинах может появиться в продаже донской фундук – в Каменском районе Ростовской области заложили 40 га первого сада этой культуры, рассказал заместитель губернатора - министр сельского хозяйства Дона Константин Рачаловский.

"Что касается лесного ореха, он у нас отрабатывается в Каменском районе. Мы считаем, что проект должен быть успешным. Тема посадок ореха для Ростовской области нетрадиционная, это новые проекты, которые мы будем поддерживать"

- Константин Рачаловский

Выращивание лесного ореха – дело для донских садоводов новое, однако по всем прогнозам, на донской земле он вполне успешно приживется и в перспективе даст неплохой урожай, пишет "АиФ-Ростов".

Всего в нынешнем 2024 году в регионе было заложено 130 га новых садов, 57 га из которых было выделено под косточковые культуры, уточняет "Деловая газета. Юг".