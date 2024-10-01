МИД Азербайджана: посольство в Бейруте частично эвакуировано

Баку принял решение о частичной эвакуации посольства АР в Ливане. В МИД Азербайджана уточнили, что диппредставительство продолжает работать.
Часть сотрудников азербайджанского посольства в Ливане была эвакуирована, проинформировали в министерстве иностранных дел АР в четверг.
"Наше посольство в Ливане продолжает свою деятельность, персонал посольства частично эвакуирован"
– глава пресс-службы ведомства Айхан Гаджизаде
Эвакуация проведена исходя из соображений безопасности. Посольство размещается в Бейруте.