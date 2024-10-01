Вестник Кавказа

МИД Азербайджана: посольство в Бейруте частично эвакуировано

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баку принял решение о частичной эвакуации посольства АР в Ливане. В МИД Азербайджана уточнили, что диппредставительство продолжает работать.

Часть сотрудников азербайджанского посольства в Ливане была эвакуирована, проинформировали в министерстве иностранных дел АР в четверг.

"Наше посольство в Ливане продолжает свою деятельность, персонал посольства частично эвакуирован"

– глава пресс-службы ведомства Айхан Гаджизаде

Эвакуация проведена исходя из соображений безопасности. Посольство размещается в Бейруте.

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