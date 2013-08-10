Вестник Кавказа

Турция готовит эвакуацию своих граждан из Бейрута

Палуба корабля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже завтра, в среду, 9 октября, курс на Бейрут возьмут два военных корабля ВМС Турции, которые вывезут из ливанской столицы по морю около двух тысяч граждан страны, задержавшихся в горячей точке региона.

Завтра, 9 октября, Турция отправит в Бейрут два военных корабля общей вместимостью около 2 тыс пассажиров, которые эвакуируют по морю из столицы Ливана обратившихся с соответствующим запросом турецких граждан, сообщили в МИД Турции.

"Общая вместимость наших судов составляет около 2 тыс пассажиров. Подробная информация о процессе эвакуации также будет передана нашим гражданам, которые уже обратились в консульский колл-центр"

- пресс-служба МИД Турции

Если возникнет такая необходимость, одним рейсом эвакуация не ограничится: она продолжится и в последующие дни, отметили в МИД.

В Турции уже все готово для приема соотечественников, решивших покинуть Ливан. Те же корабли ВМС Турции доставят в ливанскую столицу груз гуманитарной помощи, добавили в турецком внешнеполитическом ведомстве.

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