Вестник Кавказа

Токаев назвал три признака непобедимости России

Токаев назвал три признака непобедимости России
© Фото: сайт Кремля
Президент Казахстана заявил о непобедимости России. Он отметил, что стремиться к миру надо через конструктивные переговоры, что является проявлением благоразумия.

Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев заявил о непобедимости России . Он напомнил, что уже говорил это на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем.

Глава государства подчеркнул, что непобедимость России подтверждается не только военным потенциалом России, но также поддержкой населением страны курса Владимира Путина и историей.

Помимо этого, Токаев отметил необходимость стремиться к миру через конструктивные переговоры, что является проявлением стратегического благоразумия, а не признаком слабости.

В сентябре казахстанский лидер встречался с Олафом Шольцем. Он сказал собеседнику, что Россия непобедима в военном отношении.

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