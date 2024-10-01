Владимира Путина с 72-летием поздравил Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения – российскому лидеру сегодня исполнилось 72 года.
Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму российскому коллеге Владимиру Путину по случаю его 72-летия, с которым вскоре встретится в Москве, передает Акорда.
"Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения"
- Акорда
Содержание поздравительной телеграммы казахстанского лидера официальный сайт президента Республики Казахстан пока не публикует.