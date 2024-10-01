Вестник Кавказа

Владимира Путина с 72-летием поздравил Касым-Жомарт Токаев

Владимира Путина с 72-летием поздравил Касым-Жомарт Токаев
© Фото: официальный сайт президента Казахстана akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения – российскому лидеру сегодня исполнилось 72 года.

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев сегодня направил поздравительную телеграмму российскому коллеге Владимиру Путину по случаю его 72-летия, с которым вскоре встретится в Москве, передает Акорда.

"Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму с поздравлениями президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его дня рождения"

- Акорда

Содержание поздравительной телеграммы казахстанского лидера официальный сайт президента Республики Казахстан пока не публикует.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
780 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Совет глав государств СНГ соберется завтра в Москве

Совет глав государств СНГ соберется завтра в Москве

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Владимир Путин проведет завтра двусторонние встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Эрдоган по телефону поздравил Путина с днем рождения

Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину

Никол Пашинян направил поздравление Владимиру Путину

Лидеры стран СНГ соберутся в Москве 7 октября

Лидеры стран СНГ соберутся в Москве 7 октября

Владимир Путин готовит визит в Катар

Владимир Путин готовит визит в Катар

Россия и Китай празднуют 75-летие отношений

Россия и Китай празднуют 75-летие отношений

Путин поздравил евреев с Новым годом

Путин поздравил евреев с Новым годом

Путин может экстренно созвониться с Нетаньяху из-за возможной атаки Ирана

Путин может экстренно созвониться с Нетаньяху из-за возможной атаки Ирана

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Путин поздравил Си Цзиньпина с Днем образования КНР

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы