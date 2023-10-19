Вестник Кавказа

Строительством АЭС в Казахстане должен заняться международный консорциум - Токаев

Касым-Жомарт Токаев
© Фото: Сайт президента России
Объединение международных ядерных предприятий должно строить АЭС в Казахстане, если народ положительно решит данный вопрос на референдуме. С таким заявлением выступил глава республики Касым-Жомарт Токаев.

В случае положительных результатов голосования к строительству АЭС в Казахстане должен приступить международный консорциум, состоящий из предприятий в сфере ядерной энергетики. Такое мнение высказал президент республики Касым-Жомарт Токаев в разговоре с представителями СМИ.

«Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Но а дальше, как говорится, жизнь покажет»

- Касым-Жомарт Токаев

С сегодняшнего утра в Казахстане проходит референдум. На нем граждане страны решат будет ли стране построена АЭС или нет. Лидер республики проголосовал еще утром.

Если большинство проголосует "за", то атомная станция будет готова к 2035 году и будет включать 2 энергоблока. Предварительно она будет стоять на берегу озера Балхаш в Алматинской области около села Улькен.

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