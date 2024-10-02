Казахстан обратит внимание на санкционные риски при возведении АЭС

Казахстанский вице-премьер Роман Скляр ответил на вопрос, связанный с санкционными рисками в случае выбора российской компании для возведения атомной электростанции.
Замглавы правительства подчеркнул, что возможные санкционные риски Астана обязательно рассмотрит уже по ходу их возникновения — в процессе проектирования.
Он заявил, что в случае появления политических рисков, то в соглашениях с компаниями и странами такая оговорка будет предусмотрена. Скляр добавил, что это юридическая техника.
Вице-премьер сообщил, что возведением станции будет заниматься консорциум с участием нескольких мировых компаний. Он сказал, что безопасность — превыше всего.
«Мы заинтересованы, чтобы на станции были применены самые новые проектные решения и технологии от стран производителей, которые лидеры в своей сфере»
- Роман Скляр
Референдум по АЭС в Казахстане
Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции возле села Улькен в Алматинской области.
Итоги референдума огласил ЦИК республики на следующий день. Большинство избирателей (71,12% - свыше 5,5 млн человек) проголосовали за возведение станции в Казахстане.