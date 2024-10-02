Вестник Кавказа

Казахстан обратит внимание на санкционные риски при возведении АЭС

Резиденция президента Республики Казахстан
© Фото: Игорь Лепёхин
В правительстве Казахстана отреагировали на санкционные риски при строительстве атомной станции. Там сказали, что все будет учтено.

Казахстанский вице-премьер Роман Скляр ответил на вопрос, связанный с санкционными рисками в случае выбора российской компании для возведения атомной электростанции.

Замглавы правительства подчеркнул, что возможные санкционные риски Астана обязательно рассмотрит уже по ходу их возникновения — в процессе проектирования.

Он заявил, что в случае появления политических рисков, то в соглашениях с компаниями и странами такая оговорка будет предусмотрена. Скляр добавил, что это юридическая техника.

Вице-премьер сообщил, что возведением станции будет заниматься консорциум с участием нескольких мировых компаний. Он сказал, что безопасность — превыше всего.

«Мы заинтересованы, чтобы на станции были применены самые новые проектные решения и технологии от стран производителей, которые лидеры в своей сфере»

- Роман Скляр

Референдум по АЭС в Казахстане

Напомним, 6 октября в Казахстане прошел референдум по вопросу строительства атомной электростанции возле села Улькен в Алматинской области.

Итоги референдума огласил ЦИК республики на следующий день. Большинство избирателей (71,12% - свыше 5,5 млн человек) проголосовали за возведение станции в Казахстане.

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