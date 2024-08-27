Вестник Кавказа

США вновь проявили интерес к строительству АЭС в Казахстане

США вновь проявили интерес к строительству АЭС в Казахстане
© Фото: Sean P. Twomey, pexels
США планируют принять участие в тендере по строительстве АЭС в Казахстане. По мнению президента Токаева, строительством объекта должен заняться международный консорциум.

Американские компании готовы взяться за строительство первой АЭС в Казахстане, об этом сообщил сегодня старший вице-президент торговой палаты США Хуш Чокси.

В Казахстане в воскресенье был проведен референдум, предварительные итог которого говорят о том, что проект АЭС в республике будет реализован.

"США обладают лучшими технологиями, когда речь идет об АЭС. И мы надеемся, что будет проведен открытый тендер, который позволит американским компаниям тоже принять участие в нем"

– Чокси

По мнению Касым-Жомарта Токаева, при строительстве атомной электростанции на озере Балхаш должен работать международный консорциум, который будет включать мировые компании с самыми передовыми технологиями.

Отметим, что ранее заявка американской компании была отклонена Казахстаном. В настоящее время в списке тех, кто может построить АЭС в Казахстане фигурируют следующие иностранные компании: российский «Росатом», китайская CNNC, корейская KHNP и французская EDF.

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