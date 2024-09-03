Вестник Кавказа

Министру предложили переехать к будущей АЭС в Казахстане

Загрязненная вода
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Провокационный вопрос, связанный со строительством АЭС, задали журналисты главе Минэнерго Казахстана. Алмасадама Саткалиева спросили, готов ли он вместе семьей переехать на озеро Балхаш к будущей станции.

Министр энергетики Казахстана отказался отвечать на завуалированный вопрос представителя СМИ, готов ли он подвергнуть свою семью экологическому риску, под которым окажутся жители села Улкен на Балхаше, где, по итогам референдума, будет строиться атомная электростанция.

Алмасадам Саткалиев заверил, передает Tengrinews.kz, что на протяжении всего строительства АЭС будут проводиться инспекции.

"Действительно, современные атомные станции являются экологически безопасными объектами, оснащенными всеми необходимыми средствами физической защиты, энергетической, радиологической, с минимальными выбросами, с тройным уровнем контроля, и за выбросами и процедурами осуществления тех или иных эксплуатационных операций"

– глава Минэнерго Казахстана

Чиновник подчеркнул, что собирается регулярно посещать строительную площадку и саму АЭС. Однако он призвал подождать подведения окончательных итогов референдума.

Вопрос о том, готов ли он перевезти семью в Улкен и таким образом доказать, что район АЭС полностью безопасен, Саткалиев охарактеризовал как неудобный и заданный исключительно с целью эпатажа и не стал давать на него ответа.

Стоит отметить, что, по данным ЦИК, на референдуме строительство АЭС поддержали 71,12% граждан при явке 63,66%. Возводиться станция будет у села Улкен на озере Балхаш, в Жамбылском районе Алматинской области. Подрядчик еще не выбран, но власти Казахстана склоняются к варианту международного консорциума из нескольких компаний.

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