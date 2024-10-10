Выборы в Грузии 2024: явка за рубежом будет рекордной

Проголосовать на парламентских выборах в Грузии планирует свыше 95 тыс избирателей, проживающих в других странах. На выборы 26 октября зарегистрировано рекордное число зарубежных избирателей, сообщает ЦИК.

Приближающиеся выборы в грузинский парламент могут стать рекордными по явке избирателей за рубежом, следует из информации Центризбиркома Грузии.

К настоящему моменту желание принять участие в выборах проявили уже свыше 95 тыс граждан, находящихся в других странах. ЦИК Грузии зарегистрировал рекордное части избирателей, которые в день выборов придут на участки, открытые в других странах. На предыдущих выборах, состоявшихся четыре года назад, было зарегистрировано 66 тыс избирателей за рубежом, в предыдущие годы голосований - еще меньше.

Грузия готовится открыть 67 избирательных участков в других странах - это также рекордный показатель.

Выборы в парламент Грузии назначены на субботу 26 октября. В 2024 году выборы в Грузии будут проходить по-новому: будет применяться электронная система голосования.