Грузинская оппозиция не нуждается в честных выборах - министр

Глава Минюста Грузии заявил, что оппозиция не хочет, чтобы парламентские выборы прошли справедливо. Он посчитал, что это связано с их будущим поражением.

Оппозиция в Грузии не заинтересована в справедливых выборах, заявил министр юстиции Рати Брегадзе.

«Об этом свидетельствует даже тот факт, что сегодня у нас состоялось восьмое заседание межведомственной комиссии по свободным и справедливым выборам, ни в одном из них не принял участия ни один представитель оппозиции»

- Рати Брегадзе

Он отметил, что оппозиционные силы делают все для того, чтобы вбросить в общество «негативный заряд», потому что знает, что проиграет выборы.

Напомним, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Помимо «Грузинской мечты», в ней участвует оппозиция, объединенная в коалиции. Самым главным соперником правящей партии выступает блок «Единство – национальное движение», созданное Михаилом Саакашвили. Члены «Мечты» не единожды обвиняли ее в провокационных действиях, направленных против честного голосования.