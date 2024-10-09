Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии спровоцирует конфликт с Россией – Папуашвили

Оппозиция в Грузии спровоцирует конфликт с Россией – Папуашвили
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили опасается открытого противостояния Грузии с Россией, если к власти в стране придет оппозиция.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался о возможном сценарии развития ситуации внутри страны, если победу на парламентских выборах одержит оппозиция. Папуашвили прогнозирует, что оппозиция пойдет на уступки перед западными странами, присоединившись к санкциям, и тем самым спровоцирует конфликт с Россией.   

 "В резолюции Евросоюза мы впервые прочитали о требовании объявить санкции России. Об этом нам, представителям властей, ранее заявляли в кулуарах европейских структур. Оппозиция без всякого сомнения выполнит это требование и спровоцирует военное противостояние с Россией" 

– Папуашвили

Отметим, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Главным оппонентом правящей партии "Грузинская мечта" эксперты называют "Единое национальное движение". В партии выступают за отмену законов об иноагентах и защите семейных ценностей, а также за укрепление связей с ЕС и США.  Европейский путь декларирует и "Коалиция за перемены". В партии рассчитывают выполнить все условия Евросоюза, необходимые для европейской интеграции Грузии.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1200 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Грузия станет богатой через шесть лет – Иванишвили

Грузия станет богатой через шесть лет – Иванишвили

Грузинские экспортеры заявили о трудностях в работе в западными ритейлерами

Грузинские экспортеры заявили о трудностях в работе в западными ритейлерами

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

Молодежная сборная Грузии сыграет в плей-офф Евро-2025

&quot;Грузинская мечта&quot; наберет на парламентских выборах более миллиона голосов - Кобахидзе

"Грузинская мечта" наберет на парламентских выборах более миллиона голосов - Кобахидзе

Наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет рекордное число организаций

Наблюдать за парламентскими выборами в Грузии будет рекордное число организаций

Власти определились с численностью армии на 2025 год в Грузии

Власти определились с численностью армии на 2025 год в Грузии

Зурабишвили помиловала 12 граждан Грузии

Зурабишвили помиловала 12 граждан Грузии

Азербайджан и Грузия потерпели поражения в Лиге наций

Азербайджан и Грузия потерпели поражения в Лиге наций

Тбилиси принимает ежегодный фестиваль вина

Тбилиси принимает ежегодный фестиваль вина

Французский лоукостер соединит Париж и Тбилиси

Французский лоукостер соединит Париж и Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы