Глава грузинского парламента Шалва Папуашвили опасается открытого противостояния Грузии с Россией, если к власти в стране придет оппозиция.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили высказался о возможном сценарии развития ситуации внутри страны, если победу на парламентских выборах одержит оппозиция. Папуашвили прогнозирует, что оппозиция пойдет на уступки перед западными странами, присоединившись к санкциям, и тем самым спровоцирует конфликт с Россией.

"В резолюции Евросоюза мы впервые прочитали о требовании объявить санкции России. Об этом нам, представителям властей, ранее заявляли в кулуарах европейских структур. Оппозиция без всякого сомнения выполнит это требование и спровоцирует военное противостояние с Россией"

– Папуашвили

Отметим, что парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Главным оппонентом правящей партии "Грузинская мечта" эксперты называют "Единое национальное движение". В партии выступают за отмену законов об иноагентах и защите семейных ценностей, а также за укрепление связей с ЕС и США. Европейский путь декларирует и "Коалиция за перемены". В партии рассчитывают выполнить все условия Евросоюза, необходимые для европейской интеграции Грузии.