Вестник Кавказа

Следователи проверят детали пожара на складе с медицинскими отходами на Кубани

Следователи проверят детали пожара на складе с медицинскими отходами на Кубани
© Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края
Недавно в Северском районе Кубани горели медицинские отходы. Пожар смутил следователей, и они начали проверку.

Подробности пожара на складе медицинских отходов в Северском районе Краснодарского края проверит прокуратура, рассказали в местном ведомстве.

Пожар начался на поле с сухостоем, откуда перешел на здание склада. После того, как пожар потушили, в нем обнаружили остатки опасных медицинских отходов. Например, перчатки, шприцы и колбы. Они были аккуратно спрятаны от посторонних.

В связи с этой странной находкой прокуратура начала проверку.

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