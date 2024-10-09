Следователи проверят детали пожара на складе с медицинскими отходами на Кубани

Недавно в Северском районе Кубани горели медицинские отходы. Пожар смутил следователей, и они начали проверку.

Подробности пожара на складе медицинских отходов в Северском районе Краснодарского края проверит прокуратура, рассказали в местном ведомстве.

Пожар начался на поле с сухостоем, откуда перешел на здание склада. После того, как пожар потушили, в нем обнаружили остатки опасных медицинских отходов. Например, перчатки, шприцы и колбы. Они были аккуратно спрятаны от посторонних.

В связи с этой странной находкой прокуратура начала проверку.