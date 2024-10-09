Вестник Кавказа

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня рано утром в жилом доме в Краснодаре вспыхнул пожар. Десятки местных жителей были эвакуированы, информация о пострадавших не поступала.

Утром 16 октября в одном из многоквартирных домов Краснодара вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале муниципального центра управления городом.

Информация о возгорании поступила ранним утром. Согласно информации регионального управления МЧС, у дома загорелась кровля.

"В 05:41 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. академика Пустовайта"

– пресс-служба управления

Площадь пожара достигала 300 кв метров, в результате чего пришлось эвакуировать свыше 60 местных жителей.

В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС России. Задействованы было 4 единицы техники.

Примерно к 07:16 возгорание удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.


 

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