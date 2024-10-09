Пятиэтажный жилой дом горел в Краснодаре

Сегодня рано утром в жилом доме в Краснодаре вспыхнул пожар. Десятки местных жителей были эвакуированы, информация о пострадавших не поступала.
Утром 16 октября в одном из многоквартирных домов Краснодара вспыхнул пожар. Об этом сказано в Telegram-канале муниципального центра управления городом.
Информация о возгорании поступила ранним утром. Согласно информации регионального управления МЧС, у дома загорелась кровля.
"В 05:41 мск поступило сообщение о возгорании по адресу: г. Краснодар, ул. академика Пустовайта"
– пресс-служба управления
Площадь пожара достигала 300 кв метров, в результате чего пришлось эвакуировать свыше 60 местных жителей.
В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава МЧС России. Задействованы было 4 единицы техники.
Примерно к 07:16 возгорание удалось ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.