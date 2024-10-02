Взрыв и пожар произошли на заправке в Чечне

Чрезвычайное происшествие случилось сегодня на одной из автозаправок Грозного. Там прогремел взрыв, после чего начался пожар. Известно, что есть пострадавшие, но сколько их – пока не уточняется.
Цистерна с газом взорвалась днем на АЗС в столице Чечни, сообщили в МЧС России.
После того, как наполненный газом резервуар взлетел на воздух, на АЗС начался пожар.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Мохаммеда Али, д. 14А"
– МЧС
Как сообщает ТАСС, в ведомстве указали, что в результате ЧП пострадали люди. Кроме того, получили повреждения автомобили.
Пожарные находятся на месте ЧП, они борются с огнем.
Напомним, 27 сентября прогремел взрыв на АЗС в столице другой северокавказской республики – Дагестана, начался пожар. Число жертв этой трагедии в Махачкале составило 13 человек.