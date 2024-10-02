Вестник Кавказа

Взрыв и пожар произошли на заправке в Чечне

Взрыв и пожар произошли на заправке в Чечне
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Чрезвычайное происшествие случилось сегодня на одной из автозаправок Грозного. Там прогремел взрыв, после чего начался пожар. Известно, что есть пострадавшие, но сколько их – пока не уточняется.

Цистерна с газом взорвалась днем на АЗС в столице Чечни, сообщили в МЧС России.

После того, как наполненный газом резервуар взлетел на воздух, на АЗС начался пожар.

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Мохаммеда Али, д. 14А"

– МЧС

Как сообщает ТАСС, в ведомстве указали, что в результате ЧП пострадали люди. Кроме того, получили повреждения автомобили.

Пожарные находятся на месте ЧП, они борются с огнем.

Напомним, 27 сентября прогремел взрыв на АЗС в столице другой северокавказской республики – Дагестана, начался пожар. Число жертв этой трагедии в Махачкале составило 13 человек.

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