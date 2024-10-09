Глава ЦИК Грузии получил госохрану

Госохрана взяла под крыло руководителя ЦИК Грузии Георгия Каландаришвили по постановлению правительства. Это связано с выборами в парламент, которые пройдут 26 октября.

Председателю ЦИК Грузии Георгию Каландаришвили назначили государственную охрану. Постановление об этом выпустило правительство республики за 10 дней до парламентских выборов.

«В связи с очередными выборами в парламент Грузии 26 октября, исходя из соответствующих условий, в период текущего года до истечения необходимости, назначить государственную охрану председателю Центральной избирательной комиссии Георгию Каландаришили»

- постановление

Ранее Каландаришвили рассказал о том, что на сотрудников ЦИК оказывается давление. Им на мобильные телефоны приходили сообщения с призывом отказаться от организации выборов и объявить об этом публично. Также в ЦИК жаловались на провокации со стороны оппозиционных сил, которые мешают организации голосования.