ЦИК Грузии подвергается давлению - Каландаришвили

Неизвестные оказывают давление на сотрудников ЦИК Грузии, рассказал глава ЦИК Каландаришвили. О происходящем будут проинформированы международные наблюдатели.
Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили рассказал о давлении, которое оказывается на членов ЦИК в преддверии парламентских выборов.
"На сотрудников избирательной администрации осуществляется давление. Некоторые сотрудники администрации получили телефонные сообщения, в которых их призывают отказаться от участия в организации выборов, покинуть работу и об этом заявить публично"
– глава ЦИК Грузии
Каландаришвили уточнил, что все сообщения приходят сотрудникам с одного телефонного номера.
До выборов в парламент Грузии остается менее двух недель.