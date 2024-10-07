Вестник Кавказа

ЦИК Грузии подвергается давлению - Каландаришвили

ЦИК Грузии подвергается давлению - Каландаришвили
© Фото: Варвара Клименко / “Вестник Кавказа“
Неизвестные оказывают давление на сотрудников ЦИК Грузии, рассказал глава ЦИК Каландаришвили. О происходящем будут проинформированы международные наблюдатели.

Председатель Центральной избирательной комиссии Грузии Георгий Каландаришвили рассказал о давлении, которое оказывается на членов ЦИК в преддверии парламентских выборов.

"На сотрудников избирательной администрации осуществляется давление. Некоторые сотрудники администрации получили телефонные сообщения, в которых их призывают отказаться от участия в организации выборов, покинуть работу и об этом заявить публично"

– глава ЦИК Грузии

Каландаришвили уточнил, что все сообщения приходят сотрудникам с одного телефонного номера.

До выборов в парламент Грузии остается менее двух недель.

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